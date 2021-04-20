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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة أحمد خالد صالح.. فيديو وصور

صدى البلد

توافد نجوم الوسط الفني لحضور عزاء الدكتورة هالة زين العابدين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح، ووالدة الفنان أحمد خالد صالح، داخل المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

 

وكان من أول الحضور الفنان أشرف ذكي، نقيب الفنانين، وخالد الصاوي، ودرة، وكريم محمود عبد العزيز، هشام سليمان، مصطفي خاطر وزوجته، محمود الليثي، ندي موسي، عمر الشناوي، علي ربيع، محمد أنور، محمد محمود عبد العزيز.

 

وخيم الحزن والبكاء الشديد على الفنانة هنادي مهنا، اثناء مراسم تشييع جثمان والدة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، الذى أقيم بمسجد عمرو بن العاص، السبت الماضي.

 

وتوفيت الدكتورة هالة زين والدة الفنان أحمد خالد صالح وزوجة الفنان الراحل خالد صالح وحماة الفنانة هنادي مهنا، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

 

وأعلن الفنان أحمد فهيم، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، خبر الوفاة قائلا: "البقاء والدوام لله وحده، توفيت إلى رحمة الله الدكتورة هالة زين العابدين زوجة خالي المرحوم خالد صالح، نسألكم الدعاء".

 

 وشارك الفنان أحمد خالد صالح صورة له مع والدته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد إصابتها بفيروس كورونا، يطلب من متابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

 

وعبر الفنان أحمد خالد صالح عن حزنه لرحيل والدته، كاتبًا: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس، وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم".

 

وأكمل كاتبًا: "وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وأعلن الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، منذ أيام إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث كتب أحمد، قائلاً: «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».

 

 

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هالة زين العابدين زوجة الفنان الراحل خالد صالح والدة الفنان أحمد خالد صالح الفنانة هنادي مهنا فيروس كورونا المستجد

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