بيريز يكشف حقيقة عودة كريستيانو رونالدو لـ ريال مدريد

كشف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن حقيقة عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي لصفوف الفريق مرة أخرى.

وقال “بيريز”، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “ تشيرنجيتو” الإسباني، “كريستيانو لن يعود إلى ريال مدريد”.

وأضاف رئيس ريال مدريد “أنا أحب كريستيانو رونالدو كثيرًا، لقد منحنا الكثير، ولكن عودته لصفوف الفريق غير ممكنة”.

ورحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، لينتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي، صيف عام 2018.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية عودة كريستيانو رونالدو مرة أخرى لصفوف ريال مدريد، الصيف المقبل.