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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. نهاية مأساوية لمجرم بعد ساعات من قتل امرأة | صور

قاتل
قاتل

كما يقولون "من حفر بئرًا لأخيه،، وقع وانكب فيه"، هكذا كانت النهاية المأساوية لمجرك قتل امرأة، وأثناء ركضه سقط من فوق جبل على شاطئ في بريطانيا.

عثرت الشرطة على جثة امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا مقتولة بإصابة قوية في الرأس داخل منزلها القريب من المنحدرات في ليستر، فيما ظلت هوية القاتل مجهولة.

لكن الحقيقة كانت على بعد 90 ميلًا من الشرطة، فبعد ساعات من نفس اليوم، عثرت الشرطة البريطانية على رجل يبلغ من العمر 54 عامًا في حالة خطيرة بعد سقوطه من فوق منحدر يبلغ ارتفاعه 80 قدمًا.

وتبين أنه المشتيه الرئيسي في مقتل المرأة، لكن لم يحالفه الحظ لينجو من العدالة بالموت، فقد ظل على قيد الحياة مصابًا بجروح خطيرة، وستتم محاكمته بمجرد تعافيه.

اضطر الضباط إلى اقتحام منزل في تنس كورت درايف بعد القلق على حياة المرأة وأعلنت وفاتها في مكان الحادث.

ووجد أنها تعرضت لإصابة في الرأس والتي تأكدت منذ ذلك الحين على أنها سبب الوفاة، وقال مصور شاهد الرجل وهو يُنقل جواً إلى المستشفى لـ Eastern Daily Press أن الشرطة عثرت عليه فوق جزء صخري من الشاطئ بعيداً عن الرمال.

وأكدت الشرطة أنها ما زالت تحاول "تحديد الظروف الدقيقة التي أحاطت بالوفاة" وحثت أي شخص لديه معلومات للتقدم.

قاتل

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SEI_74911669
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