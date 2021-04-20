حريق عاصمة جنوب إفريقيا يتمدد.. والسلطات تجلي السكان.. فيديو

أجلت سلطات كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا عددا من سكان المدينة، مع تقدم الحريق الذي اندلع صباح الأحد في جبل تايبل ماونتن الشهير.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال رئيس بلدية المدينة دان بلاتو في مؤتمر صحفي إن "جهود احتواء الحريق تتركز حاليا على الجبل فوق منطقة فريدهوك، وقد تم إجلاء السكان وإخلاء المدارس كإجراء احترازي".

وكان الحريق الذي اندلع عند سفح جبل تايبل صباح الأحد، وصل خلال النهار إلى جامعة كيب تاون ما أجبر مئات الطلاب على الفرار سيرا على الأقدام.

وتمكّن نحو ألفي إطفائي من إخماد النيران التي كانت تلتهم مباني الجامعة. وما زالت فرق الإطفاء تعمل على محاولة السيطرة على الحريق الذي كان متجها نحو وسط المدينة والذي أججته الرياح القوية التي حالت حتى الآن دون أي تدخل جوي.