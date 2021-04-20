مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل بسوهاج

لقي تلميذ مصرعه أثناء عبوره الطريق العام بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، حيث صدمته سيارة ربع نقل، ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة ما ألفظه أنفاسه الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل (محمود. خ. أ - ٨ سنوات - تلميذ - ويقيم بدائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء حادث سير.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال عمه (علاء. أ. م - ٤٤ سنه - عامل)، قرر أنه أثناء عبور نجل شقيقه الطريق العام صدمته سيارة ربع نقل قيادة المدعو (زياد. ر. م - ٢٠ سنه - سائق)، ما أإلى وفاته في الحال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.