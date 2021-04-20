عضو مجلس الشيوخ يكشف عن سبب اعتراض المجلس على تعديل قانون التعليم الجديد .. فيديو



قال النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ ، إن اعتراض مجلس الشيوخ عن علي مشروع قانون التعليم الجديد للثانوية العامة ليس اعتراض علي رؤية الوزير ولكن الاعتراض كان مادة تعديل نظام القيم بشكل أساسي وهذا لأننا نناقش مادة .

واضاف علاء مصطفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : أننا لا نناقش في مجلس الشيوخ الان تطوير التعليم في مصر لافتا أن هناك شائعات ظهرت علي السوشيال ميديا تنوه علي أن مجلس الشيوخ يرفض تطوير التعليم في مصر وهذا غير صحيح لأننا نناقش مادة واحدة فقط .

ومن جانبها أوضحت نهي زكي عضو مجلس الشيوخ ، أن التطوير الذى نناشد به ليس تطوير التقييم ولكننا نطالب بأن يكون تطوير التعليم الذى يشمل المناهج وطريقة التدريس وتأهيل المعلمين علي استخدام أدوات التعليم الجديدة لمساعدة الطالب علي التعامل مع نظام التعليم الجديد .