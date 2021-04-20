شاهد.. اللحظات الأخيرة في وداع الكابتن "إبراهيم يوسف" فارس كرة القدم بغزل المحلة وقدامى الرياضيين أمام قبره: "ربنا يرحمه في الجنة ونعيمها".. صور وفيديو

"لحظات فارقة في وداع فارس كره القدم بنادي غزل المحلة الكابتن إبراهيم يوسف نجم المنتخب الوطن وفريق الفلاحين ومدرب أندية البلدية والصقر اليمني والغزل طوال مسيره كرويه تجاوزت ٤٠ سنه من عمره قد أفناها في التجول بين ملاعب اندية الدوري العام والمظاليم طوال خبرات تجاوزت ٢٠ سنه كالمدير فني و١٥ سنه لاعبا متميز في منتصف الملعب وهو ما أصاب الجميع من محبيه ومتابعيه بالحزن العميق لفراقه متأثرين بوفاته لتعرضه للإصابة بفيروس عدوي كورونا أثناء غربته بالدولة اليمن الشقيقة " .

وكان ميدان المشحمة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية عصر أمس شهد تدشين مراسم تشييع جثمان الكابتن إبراهيم يوسف المدير الفني للنادي غزل المحلة ولاعب المنتخب الوطني الأسبق عقب أداء صلاه الجنازة بمسجد قادوس الكبير حتي مثواه الأخير ودفنه بالمقابر العائله بطريق "المحلة _ المنصورة" .

وجاء ذلك عقب أداء صلاه الجناز عليه بحضور قدامي الرياضيين والمئات من أهالي ومواطني مدينة العمالية وسط مشاركة أبناء المدرب الراحل وزملائه من الجيل الذهبي للفريق كره القدم .

كما تقدم مجلس إدارة نادي غزل المحلة بنعي في بيان رسمي فارس كره القدم المحلاوية ..داعيين له دوام الرحمة والمغفرة بالجنات النعيم .

من جانبه قال الكابتن خالد عيد المدير الفني للنادي غزل المحلة حاليا عده كلمات أثناء الجنازة أهمها "فقدت أخ ونعم الأخ عرف بدماثه الخلق ورحيله عن الوسط الكروي فجاه اوجع قلوب كل الجيل الرياضي من زملائنا الذين حملوا لواء كره القدم بنادي غزل المحلة" .

وتابع "عيد" بقوله " أسره نادي غزل المحلة أعلنت الحداد الكامل وتأبين رحيل الكابتن إبراهيم يوسف قبل بدء لقاء نادي بيراميدز بالدوري العام حزنا علي رحيله وربنا يسكنه فسيح جناته" .

في ذات السياق وقفا الكابتن طه السيد المدرب المساعد للغزل المحلة وبرفقته المحاسب حسام عزو رئيس القطاع الرياضي بالنادي منتظرين وداع زميلهم الخلوق بعبارات جاءت اهما "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته فارس مغوار عرف قيمه الدفاع عن حصون نادي غزل المحلة ورفع شرف وتدريب كره القدم في لواء محفور باسمه بجدران قلعه الفلاحين ".

وكان وزير الصحة العامة والسكان اليمنى الدكتور قاسم بحيبح، كلف وكيل الوزارة الدكتور عبدالرقيب الحيدري، ومدير عام الطوارئ والإسعاف بالوزارة الدكتور منصور الحبيشي، بزيارة مركز عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الجمهورية بعدن، للإطلاع على وضع الكابتن المصرى إبراهيم يوسف.

وناقش الوفد الطبي مع مدير مركز العزل رئيس بعثة أطباء بلا حدود البلجيكي، الدكتور رافييل، حالة الكابتن إبراهيم يوسف الصحية، التي أكدت أنها في تحسن مستمر، مقارنه بحالته حينما اسعف إلى المركز ، وبذلت جهود حثيثة من الطواقم الطبية لتجاوز ذلك فى مواجهة الوباء.

وأشار وكيل وزارة الصحة عبد الرقيب الحيدري إلى توجيهات الوزير بمضاعفة الاهتمام والرعاية بصحة الكابتن إبراهيم وصحة جميع المرضى، في مركز العزل.

ومن جانبها سبق أن أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بيانا ، أكدت فيه أنها تتابع حالة لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، إبراهيم يوسف، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق الصقر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، تواصلها بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته.

وأضاف البيان، أن نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى عدن جاء بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه بها، كما أن الوزارة على تواصل دائم مع السفارة المصرية في الرياض التي يغطي عملها أيضا اليمن، والتي تتابع حالة الكابتن إبراهيم يوسف بشكل يومي وتعمل على توفير كل ما يحتاجه.

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