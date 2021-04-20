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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تُسيطر على حريق نشب في منزل بسوهاج

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق، نشب في منزل مكون من 3 طوابق، بناحية الكشح، مركز دار السلام، جنوبي شرق محافظة سوهاج؛ إثر حدوث ماس كهربائي بداخله.
 

وتعود أحداث الواقعة؛ عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق في منزل بناحية الكشح دائرة المركز.

 

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وبالانتقال والفحص؛ تبين نشوب حريق في منزل مِلك المدعو (صبحي. ن. ع- 44 عامًا- عامل)، وبسؤاله؛ قرر حدوث الحريق نتيجة ماس كهربائي، واحتراق بعض المنقولات دون إصابات بشرية، ولم يتهم أحدا بالتسبب فيه.
 

وجرى الدفع بسيارة إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.
 

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

السيطرة على حريق سوهاج قوات الحماية المدنية مدير امن سوهاج ماس كهربائي

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