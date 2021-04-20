تعليق سعودي جديد بشأن التلقيح ضد كورونا

أكدت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم الثلاثاء، دقة وأمان اللقاحات المتواجدة في المملكة العربية السعودية المضادة لفيرس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة، إن اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة، وحدوث أعراض الجلطات بالتزامن مع استخدام لقاح "أسترازينيكا" نادر جدًا، وذلك في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 15 حالة إصابة بجلطات دموية جراء استخدام لقاح استرازينيكا في المملكة، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة السعودية أن نسبة حدوث الجلطات بلغت حالة لكل 200 ألف شخص، إذ أن المعدل العالمي يمثل حالة لكل 125 ألف إلى مليون شخص، وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية.

ودعت الهيئة في بيان الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية إلى رفع مستوى التيقظ خلال مرحلة إعطاء اللقاح.

وأوضحت أن هناك عدد من الاحتمالات لآلية حدوث حالات الجلطات وانخفاض الصفائح الدموية مع استخدام اللقاح، وأحد هذه الاحتمالات هو أن يؤدي التطعيم إلى ظهور ردة فعل غير متوقعة للجهاز المناعي.

وسجلت السلطات الصحية السعودية 896 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 389 ألفا و598 حالة.

كما أعلنت السعودية تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 405 آلاف و940 حالة.

وفي وقت سابق، أوقفت دول اوروبية عدة بشكل مؤقت، استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، ثم استأنفت التطعيم عبر اللقاح مرة أخرى، مع تقييد إعطائه للفئات العمرية الأكبر سنا.

وشددت هيئة الغذاء والدواء على أنه "لا تزال المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأنَّ جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة".