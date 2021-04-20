لتحصيله 736.201 جنيه.. ضبط صاحب مخبز بلدي لاستيلائه على المال العام بسوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديريتي التموين والأمن بالإقليم، من ضبط صاحب مخبز بلدي، لتقاعسه عمدًا عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلي غاز طبيعي والتحصل من جراء ذلك على مبالغ مالية من الدولة والإستيلاء عليها.

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط (أحمد ع ف ا - 35 عامًا - صاحب مخبز بلدي - ويقيم دائرة المركز)، لتقاعسه عمدًا عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلى غاز طبيعي والتحصل من جراء ذلك على مبالغ مالية من الدولة والإستيلاء عليها، وقدرت فروق الأسعار بمبلغ 736.201 جنيهًا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.