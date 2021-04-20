النائب ناجح جلال: كنا نحلم مع الدكتور طارق شوقي بتطوير التعليم لكن مشروع قانون الثانوية العامة لم يعالج أي أزمة.. فيديو



قال النائب ناجح جلال أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ، إننا كنا نحلم مع الدكتور طارق شوقي بتطوير التعليم لكن مشروع قانون الثانوية العامة لم يعالج أي أزمة مؤكدا أننا منذ بداية تعينه كوزير للتعليم وهو يقوم بطرح وأفكار تقوم برفح طموحنا في التعليم .

وأضاف ناجح جلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور" : أنني شعرت من طرح أفكار الدكتور طارق شوقي أن التعليم المصري سينافس التعليم العالمي وبالتالي فرحنا بذألك وعند عرض قانون التعليم الجديد للمناقشة وجدناه يتحدث عن تطوير التقييم فقط .

وأوضح ناجح جلال ، أننا ظننا عندما عرض علينا القانون الجديد أننا سنناقش القضيتين المهمين وهما الطالب والمعلم أو أننا سنقوم بمناقشة عرض حوافز جديدة للمعلمين والطلاب ولكننا لم نجد ذألك في المشروع المقدم .



