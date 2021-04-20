ضبط شخص يتاجر في الحشيش بسوهاج

بحوزته 9 طرب

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة، من ضبط رجل في العقد الخامس من العُمر، وبحوزته كمية من مادة الحشيش المُخدر، متخذًا من دائرة مركز العسيرات جنوب الإقليم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بدائرة المركز من ضبط (عبدالله. ع. أ - 43 عامًا - عامل - ويقيم دائرة المركز)، وبحوزته 9 طرب وكمية من القطع المُجزئة من مادة الحشيش المُخدر يزنوا حوالي 1000 جرام ومبلغ 2850 جنيهًا، وهاتف محمول وتروسيكل دون لوحات معدنية حيازة المتهم.

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وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وبتضيق الخناق عليه اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.