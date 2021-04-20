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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مواجهة الأهلي.. النصر يستأنف تدريباته استعدادا لـ دوري القسم الثاني

النصر
النصر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته؛ استعدادا لمسابقة دوري القسم الثاني.
 

ويؤدي النصر تدريباته تحت الأضواء الكاشفة، على ملعبه في مصر الجديدة، وقرر الجهاز الفني، بقيادة نافع السعيد، رفع الحمل البدني والهبوط به تدريجيا؛ للحفاظ على المخزون البدني للاعبين.
 

ويخوض النصر سلسلة من المباريات الودية متدرجة المستوى، يستهلها بمواجهة فريق الشباب مواليد 2001 الأسبوع المقبل، ثم خوض أكثر من مباراة أخرى خلال فترة التوقف.
 

ويسعى المدير الفني لعلاج الأخطاء التي ظهرت الفترة الأخيرة، وشرحها عن طريق محاضرات بالفيديو، بالتعاون مع يوسف يسري، محلل الأداء؛ للعمل على تلافيها في الفترة المقبلة.

 

وحضر الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس حسن إسماعيل أمين الصندوق والمستشار أحمد حمدي وأحمد الأحمر ومصطفى رسمي، المران.

وتحدث عمرو عبد الحق مع اللاعبين عقب المران، وأكد لهم ثقته الكبيرة فيهم، وطالبهم بخوض المباريات المقبلة بجدية وتركيز، وبنفس الروح والأداء الذي ظهر به النصر أمام الأهلي في بطولة كأس مصر.
 

وأكد نافع السعيد، أن الفريق يستعد بقوة لخوض المباريات الـ9 بالدوري، كـ"مباريات كؤوس"، وأن مباراة "بورتو" في الأسبوع الـ22 ستكون بداية قوية للفريق بالدوري.

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النصر دوري القسم الثاني نادي النصر المباريات الودية

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