مشروبات تقضى على العطش خلال فترة الصيام في شهر رمضان

يعانى الكثير من الأشخاص من الشعور بالعطش الشديد خلال فترة الصيام فى شهر رمضان المبارك.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض المشروبات للقضاء على العطش خلال فترة الصيام.

الخروب..

إذا كنا نتحدث عن أفضل مشروبات على السحور والإفطار، فإن القائمة لا تكتمل دون شراب الخروب الطبيعي اللذيذ.

ولا تقتصر فوائد عصير الخروب الطبيعي على مكافحة العطش، بل يساعدك هذا المشروب كذلك على إمداد جسمك بالطاقة وتنظيف المعدة من السموم، كما أنه مشروب غني بمضادات الأكسدة الهامة للجسم.



قمر الدين ..

يعتبر قمر الدين أحد المشروبات المهمة خلال فترة السحور والتي يحبها كثيرون، وهو مشروب شائع بشكل كبير في مصر وبلاد الشام، ويصنع من معجون المشمش المجفف والذي يتواجد في الأسواق عادة على هيئة رقائق عريضة ومتوسطة السمك.

حيث يتم نقع الرقائق المذكورة لعدة ساعات في ماء دافئ وتحريكها بشكل مستمر بين الفينة والأخرى إلى أن تذوب وتتجانس تماماً مع الماء وتتحول إلى شراب صحي يقاوم العطش في رمضان.

الكركديه ..

إذا كنت تبحث عن أفضل مشروبات على السحور، فقد يكون الكركديه الطبيعي خياراً مثالياً لك، خاصة الذي لم تتم إضافة السكريات إليه.

يفضل تناول الكركديه البارد وبكمية معقولة دون إفراط على السحور مع تخفيفه بالماء قدر الإمكان.

عرق السوس..

يعتبر عرق السوس أحد المشروبات المفضلة في رمضان، إذ أن له العديد من الفوائد الصحية الهامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بكبح العطش وترطيب الجسم.

ولكن يجب الحذر من مشروبات عرق السوس المحلاة، فالمشروبات الغنية بالسكر لا تكافح العطش بل تزيده، وهو أمر لن ترغب به في نهارات رمضان الطويلة.