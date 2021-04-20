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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ولاد ناس بطولة جماعية

رانيا فريد شوقي : المشاهد يرى نفسه في الأعمال الاجتماعية

صدى البلد

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقى أن الأعمال الدرامية الاجتماعية غالباَ ما  تحقق نجاحاً لأن المشاهد يرى نفسه فيها ، إذ انها  ليست للتسلية فقط ، وتلفت أنظارهم إلى أشياء معينة.

وتابعت رانيا فريد شوقي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن مسلسها الجديد ولاد ناس والذى يتم عرضه في رمضان ،  يعتمد على البطولة الجماعية  هو الأساس بالأعمال الاجتماعية  ، مؤكدة أنه ليس من المنطقي أن نطرح قضية مشاكل الآباء والأبناء من خلال أسرة او اثنين فقط . 

 

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مسلسل ولاد ناس:

الجدير بالذكر ان رانيا فريد شوقى تخوض الماراثون الرمضانى من خلال مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض على قناة صدى البلد.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.

 

مسلسل ولاد ناس ماجد الكدواني رانيا فريد شوقي أحمد وفيق وفاء صادق

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