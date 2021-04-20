رانيا فريد شوقي : المشاهد يرى نفسه في الأعمال الاجتماعية

ولاد ناس بطولة جماعية

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقى أن الأعمال الدرامية الاجتماعية غالباَ ما تحقق نجاحاً لأن المشاهد يرى نفسه فيها ، إذ انها ليست للتسلية فقط ، وتلفت أنظارهم إلى أشياء معينة.

وتابعت رانيا فريد شوقي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن مسلسها الجديد ولاد ناس والذى يتم عرضه في رمضان ، يعتمد على البطولة الجماعية هو الأساس بالأعمال الاجتماعية ، مؤكدة أنه ليس من المنطقي أن نطرح قضية مشاكل الآباء والأبناء من خلال أسرة او اثنين فقط .

مسلسل ولاد ناس:

الجدير بالذكر ان رانيا فريد شوقى تخوض الماراثون الرمضانى من خلال مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض على قناة صدى البلد.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.