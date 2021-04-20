تعرف على استعدادات مطروح لامتحان أبريل لصفوف النقل

مطروح تستعد لامتحانات ابريل

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعاً لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات شهر أبريل بحضور قيادات التعليم بمطروح الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وإيهاب أنور رئيس المطبعة السرية وحامد رمضان منسق عام اللامركزية بمقر وكالة الوزارة في مدينة مرسي مطروح.

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وتناول وكيل الوزارة خلال الاجتماع استعراض إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية والامتحان التقني التجريبي الأول للشهادة الثانوية والذي يجري على مدار ٣ أيام خلال هذا الأسبوع لبيان مدى كفاءة الشبكات الإلكترونية بالإضافة إلى الاستعدادات النهائية لامتحان شهر أبريل والمقرر انطلاقه الإثنين المقبل لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني.



وأكد وكيل الوزارة كذلك خلال الاجتماع ضرورة متابعة جولات المتابعة الميدانية بكافة مدارس المحافظة لضمان الالتزام بالخطة الزمنية لمنهج شهر أبريل ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية للتعامل الأمثل مع الأمراض الفيروسية المعدية لضمان سلامة أبنائنا الطلاب بكافة المدارس في أرجاء محافظة مطروح.