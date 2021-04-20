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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة جديدة لها .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة نيللى كريم صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

 

وعلقت نيللى كريم قائلة “ Must try ”.

 

يذكر أن مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا أنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر».

وتغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، وتحمل عنوان “اللى خان”، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.

وتخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "ضد الكسر" بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.

 

Must try😍😍❤️ #nellykarim

تم النشر بواسطة ‏‎Nelly Karim‎‏ في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١

 

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم كارول سماحة مسلسل ضد الكسر ضد الكسر

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