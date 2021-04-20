مخرج مسلسل موسى على خطى الكبار.. معلومات لا تعرفها عن محمد سلامة

منذ عرض الحلقة الأولى لـ مسلسل موسى والذى يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ، تمكن مخرج العمل محمد سلامة من لفت الانتباه إليه ، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المشاهد الخاصة بالمسلسل ، واشادوا بمخرجه الذى تمكن من تقديم صورة مبهرة ذات طابع مصري خاص ، بالإضافة الى اشادة النقاد بالمستوى الفنى للمخرج الشاب، ومع عرض حلقة الأمس من العمل ، تأكد لدى الجميع من انضمام مخرج العمل محمد سلامة إلى قائمة المخرجين الموهوبين فى هذا المجال ، بعد خروج مشهد الفيضان بشكل مبهر الى المشاهدين .

وقد تمكن مخرج العمل محمد سلامة من التواجد فى قائمة الأسماء الأكثر بحثاً على موقع توتير ، ليكون من المخرجين القلائل الذين يتواجدون فى تلك القائمة على عكس الدارج ، وهو البحث بأسماء أبطال العمل ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن المخرج الشاب .

1- حصل محمد سلامة علي بكالوريوس تجارة .

2- شارك فى إخراج عدد من البرامج اخرها برنامج الأبواب المغلقة .

3- قدم عدد من الاعمال كمخرج وحدة ثانية كن اخرها لما كما صغيرين والذى قام ببطولته كل من محمود حميدة وخالد النبوى وريهام حجاج

4- قام بإخراج مسلسل رحيم والذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال بالإضافة إلى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث .

5- كان اخر اعماله مسلسل الحرامى والذى عرض عبر منصة شاهد .

6- ظهر فى أحد مشاهد مسلسل موسم ضمن الحلقة السابعة وجسد دور رجل صعيدي على المركب مع محمد رمضان بعد أن غرقت بهم البلد؛ ليصبح بجانبه على المركب ويقدم له الطعام والشراب.

ملخص أحداث الحلقة السابعة لـ مسلسل موسى



بدأت أحداث الحلقة السابعة لمسلسل موسى (محمد رمضان)، بلقاء جمعه مع حبيبته نجاة (تارا عماد)، فتطمأن بعد الشائعات التي انتشرت عن قتل الانجليز له، في الوقت الذي يضرب الفيضان قرية موسى، وتفكر المياه البيوت.



يحاول موسى البحث عن حبيبته نجاة وسط الفيضان، لكنه بعد نجاته لها يكتشف إصابتها بجرح كبير وتموت بسبب ذلك الجرح، فيعم الحزن على موسى.

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وتذهب شفيقة شقيقة موسى (هبة مجدي) لتعيش مع سيدة أرمينية بأحد فنادق القاهرة، بعدما قررت الفرار من القرية بعدما فضحها زوجها مسعد (حمدي الوزير)، واتهامه بالزنا لها، ظلما وبهتانا.

مواعيد عرض مسلسل موسى

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل موسى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

كما يتم عرض مسلسل موسى، عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشرة مساء، والإعادة السادسة صباحا، والثانية ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 2، الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في التاسعة صباحا، والخامسة مساءً.

أبطال مسلسل موسى مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.