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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5.3 مليون قرص وعلبة دواء مجهولة المصدر مهربة جمركيا في الجيزة

أدوية - أرشيفية
أدوية - أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط نحو 345 ألف عبوة وقرص أدوية مجهولة المصدر مهربة جمركيا، وكذلك 5 ملايين قرص أدوية ومنشطات داخل مخزنين بالجيزة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد أكدت اتجار المدير المسئول عن مخزن غير مرخص بمحافظة الجيزة، في الأدوية والمنشطات المهربة جمركيا، وغير مسجلة بالجهات المختصة "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها بالأسواق، وتشكل خطرا بالغا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع للجمهور، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافه وتم ضبطه، وجرى العثور بداخل المخزن على “353.800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وغير مسجلة بالجهات المختصة”.
 

وأرشد المتهم عن مخزن آخر، عثر بداخله على “5 ملايين عبوة وقرص أدوية ومنشطات” جميعها مجهولة المصدر، ومهربة جمركيا، وغير مسجلة بالجهات المختصة.

وبمواجهة المتهم؛ اعترف بما نسب إليه، وأضاف بأن المخزنين ملك أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، واتخذت الإجراءات القانونية كافة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجاري.

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