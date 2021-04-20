كان بيأدبه .. مقتل طفل على يد والده بالإسماعيلية

لقي طفل مصرعه مساء أمس الإثنين على يد والده بقرية أبو عطوة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطار من شرطة النجدة يفيد وصول طفل حوالي 10 سنوات إلى مستشفى جامعة قناة السويس به العديد من الإصابات جثة هامدة.

وانتقل علي الفور المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه الي مكان البلاغ لفحص جثمان الطفل ومناقشة ذويه.

وقالت المصادر إن التحريات الأولية تشير الي وفاة الطفل علي يد والده خلال اعتدائه عليه بالضرب المبرح في ساعة متأخرة من مساء أمس.