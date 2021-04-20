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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن يسري يوجه رسالة نارية للاعبي فريق الكرة بالزمالك

حسن يسري
حسن يسري

أعرب حسن يسري، مدرب فريق كرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، والتتويج ببطولة الدوري.

وقال حسن يسري، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"اشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه خلال مباراة الأهلي"، مؤكدًا أنهم نفذوا تعليمات الجهاز الفني.

وأضاف :"نعاني من مشاكل مادية، حيث لم يحصل اللاعبين على مستحقاتهم المالية منذ فترة، ولكن نحن نفصل المشاكل الإدارية عن الملعب"، مضيفا :"الأهم مصلحة نادي الزمالك، احنا بنلعب لكي نسعد جماهير القلعة البيضاء".

وتابع  :"خسارة فريق كرة القدم بالأمس امام النادي الأهلي، عملت علينا ضغط كبير، مينفعش جمهور الزمالك ينام ليلتين حزين، لذلك لم يكن بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز لاسعاد الجماهير".

ووجه حسن يسري، رسالة للاعبي فريق الكرة بالزمالك قائلا:"الرياضة قلب وروح، اذا كان اللاعبين لديهم روح سيتغلبون على أي مشاكل أو أي فوارق فنية، وسسيفوزون بالبطولات".

نادي الزمالك الأهلى النادي الأهلي الزمالك حسن يسري

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