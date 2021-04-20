فلفل: كنا مضغوطين بعد خسارة فريق الكرة.. ووضعنا مشاكلنا المادية خارج الملعب

أعرب محمود خليل فلفل، حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، والتتويج ببطولة الدوري.

وقال محمود فلفل، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"الحمدالله نجحنا في اسعاد جماهير الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري على حساب النادي الأهلي".

وأضاف :"هذا الفوز كان مهمًا للغاية، خاصة اننا كنا مضغوطين بعد خسارة فريق الكرة أمام الأهلي بالأمس في مسابقة الدوري، لذلك كان لا بديل أمام سوى تحقيق الفوز"

وواصل :"لدينا مستحقات متأخرة، ولكن وضعنا مشاكلنا المادية خارج الملعب، من اجل اسعاد جماهير القلعة البيضاء".