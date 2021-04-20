نجيب بلحسن : حصرونى في دور الأجنبي وأتمنى تقديم شخصية مصرية

أكد الفنان التونسى نجيب بلحسن انه شخصيته فى مسلسل “ موسى ” مليئة بالمفاجآت التى تشهدها الحلقات القادمة ، إذ الدور به الكثير من التطورات على المستوى الدرامي .

وتابع “ نجيب بلحسن” فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان يتمنى ان يظهر خلال الفترة القادمة فى أدوار بعيدة عن الرجل الاجنبى الذى تم حصره فيه ويقدم أدوار لشخصيات عربية أو مصرية ، مؤكداً ان أعمال محمد رمضان تحقق انتشاراً واسعاً .

مواعيد عرض مسلسل موسى

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل موسى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

كما يتم عرض مسلسل موسى، عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشرة مساء، والإعادة السادسة صباحا، والثانية ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 2، الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في التاسعة صباحا، والخامسة مساءً.

أبطال مسلسل موسى مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.