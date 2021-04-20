أمن الاسماعيلإة يكثف جهوده لضبط أب متهم بقتل طفله بإحدى القرى

أكد مصدر أمني بمركز شرطة الإسماعيلية، أن رجال المباحث تكثف جهودها لضبط المتهم بقتل نجله البالغ من العمر 10 سنوات، بطريق الخطأ بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بادعاء تهذيب سلوكه.

وأضاف المصدر ، أنه تم التوصل لمعلومات جديدة حول مكان اختبائه، كما تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلي مستوى من المديرية لضبطه.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة وأمرت بنقلها للمشرحة تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي، لإصدار تقريره عن سبب الوفاة.

ولقي طفل مصرعه مساء الاثنين علي يد والده بقرية أبو عطوة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطار من شرطة النجدة يفيد وصول طفل حوالي 10 سنوات الي مستشفى جامعة قناة السويس به العديد من الإصابات "جثة هامدة".

وانتقل علي الفور المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه الي مكان البلاغ لفحص جثمان الطفل ومناقشة ذويه.

وقالت المصادر إن التحريات الأولية تشير الي وفاة الطفل علي يد والده خلال اعتدائه عليه بالضرب المبرح في ساعة متأخرة من مساء أمس.