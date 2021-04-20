الولايات المتحدة ترسل عشرات المقاتلات إلى دولة أوروبية

كشف وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، أن القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية، نقلت العشرات من الطائرات المقاتلة إلى بلاده، ضمن تدريبات عسكرية.



وكتب وزير الدفاع البولندي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصلت إلى بولندا عشرات من طائرات "إف – 15" و"إف – 16" الأمريكية.. وتتدرب القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية، على نقل سريع للقوات الجوية في أوروبا، مع استخدام المطارات البولندية".



وأشار الوزير البولندي إلى أن التدريبات المشتركة تسمح بتعزيز أمن أوروبا الوسطى والشرقية.



فيما صرح جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن نقل المقاتلات، تم في إطار "تدريبات عادية"، مضيفا أنه "لا يعتبر ردا على ما يحدث على حدود أوكرانيا أو في القرم".



ويأتي هذا، بالتزامن مع التصعيد في منطقة النزاع في دونباس، شرق أوكرانيا، وتعبير الدول الغربية عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود الغربية لروسيا.