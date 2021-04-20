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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مترجم النادي الأهلي لـ الشناوي: "حمدًا لله على سلامة السد العالي"

عمرو محب
عمرو محب

هنأ عمرو محب، مترجم النادي الأهلي، محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم، لعودته إلى التدريبات بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد.
 

وكتب عمرو محب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حمد الله على سلامة السد العالي”.
 

وانتظم محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تدريبات الفريق، مساء أمس؛ بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.
 

وشهد مران الفريق الأحمر، أمس، خوض أيمن أشرف، برنامجا تأهيليا؛ بعد معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية، بسبب المجهود الكبير الذي بذله طوال مباراة الزمالك.
 

وخضع الفريق الأحمر لـ"مسحة طبية" طبقا للبروتوكول الذي يطلبه اتحاد الكرة قبل المباريات بـ48 ساعة.


وفاز الأهلي على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و35، بينما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.


وقدم الأهلي مباراة كبيرة في القمة 121 رغم الغيابات الكثيرة، وتصدى “علي لطفي” ببراعة، لركلة جزاء، سددها محمود علاء، لاعب الزمالك؛ ليحافظ على تفوق الأهلي وفوزه بالمباراة.

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مترجم النادي الأهلي لـ الشناوي: "حمدًا لله على سلامة السد العالي"

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