الاختيار 2 .. إشادة جماهيرية بعد دمج التوثيق بالدراما ..صور

على مدار الحلقات الماضية شهد مسلسل الاختيار 2 حالة من النجاح الطاغى ليس فى مصر فقط بل على مستوى الوطن العربى والعالم أجمع ، حيث حظى العمل بإشادات عديدة ، خاصة فيما يخص قدرة فريق العمل على دمج التوثيق بالدراما بشكل أذهل المشاهدين .

وشهدت سابع حلقات مسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها .

وبدأت أحداث الحلقة السابعة لمسلسل الاختيار 2، بهجوم قوات الأمن المركزي بقيادة الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) والضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) على كرداسة لتحريرها من الارهابيين، واستعان صناع العمل بمشاهد حقيقية من الأحداث التي جرت في شهر سبتمبر ٢٠١٣، لاسيما لقطة استشهاد أحد الضباط والقبض على عدد من الإرهابيين.

ووثقت الحلقة السابعة لمسلسل الاختيار 2، لحظة استشهاد اللواء نبيل فراج، خلال الحملة الأمنية التي وجهتها وزارة الداخلية لمنطقة كرداسة لتطهيرها من قبضة الإرهابيين، وعرضت الحلقة الفيديو الأصلي للحظة استشهاد اللواء، ومحاولة إسعافه.



وفي الوقت ذاته تقوم الجماعات الإرهابية باستقطاب الشباب والصبية لينضموا لها، كما تسعى لاستقطاب أكبر عدد من ضباط الشرطة لتنظيماتها الإرهابية، لافتعال الفوضى بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ظهر في الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 2 استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة خلال عمليات تطهير مدينة كرداسة من العناصر الارهابية يوم 19 سبتمبر 2013.



الشهيد من محافظة سوهاج، ولد فيها عام 1958، والتحق بكلية الشرطة عام 1977، وتخرج في دفعة 1981، كان من أكفأ الضباط، عمل منذ عام 2004 حتى 2007 في إدارة اتصالات الشرطة، وتم نقله إلى الإدارة العامة لمرور الجيزة منذ أن كانت رتبته "مقدم" حتى أصبح "عميد"، وحصل على رتبة اللواء، وتولى منصب مساعد مدير أمن الجيزة لشؤون الأفراد، ورغم أن عمله إداري فإن شهامته وحماسته جعلتاه يكون في مقدمة صفوف القوات التي توجهت لمطاردة الإرهابيين بمدينة كرداسة.



مع الخيوط الأولى لفجر يوم الخميس 19 سبتمبر 2013 ودخول القوات الأمنية لمدينة كرداسة ما ان خطت قدم اللواء نبيل فراج الأرض حتى أطلق عليه أحد العناصر الإرهابية رصاصة من سلاح ميري سرقه من أمين شرطة استشهد في سحل ضباط أفراد مركز كرداسة ليسقط فراج حاملا سلاحه ورفض تركه حتى حضر فرد شرطة واخذه منه وحملوه الي مدرعة وتم نقله لمستشفى الشرطة الا ان روحه فاضت الى بارئها شهيدا.