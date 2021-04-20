أحمد العوضى بصورة مع ياسمين عبد العزيز من مسلسل " اللى مالوش كبير "

نشر الفنان أحمد العوضى صورة له مع ياسمين عبد العزيز من مسلسل “ اللى مالوش كبير ، وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع ” انستجرام ".

وعلق احمد العوضى على الصورة بـ وضع 3 قلوب

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.