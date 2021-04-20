الزمالك يعلن مكافأة إجادة لأبطال اليد

أشاد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بالمستوى الذي ظهر عليه فريق كرة اليد خلال مواجهة أمس أمام الأهلي والتتويج ببطولة الدوري.

وقال إبراهيم : “سعداء بتحقيق فريق اليد بطولة الدوري عن استحقاق بعد الفوز على الأهلي في مباراة قوية”.

وأضاف: “سيتم صرف مكافأة اجادة فورية للفريق بعد الأداء الكبير طوال الموسم والتتويج ببطولة الدوري، مؤكداً تنظيم تكريم خاص للفريق بعد الأداء المشرف والرائع اليوم وعلى مدار الموسم”.

وتابع : “نشكر الجهاز الفني واللاعبين على المجهود الكبير المبذول طوال الموسم، مشيراً إلى نتيجة الجهد والعطاء ظهرت بالفوز على الأهلي والتتويج ببطولة الدوري”.

واختتم المستشار هشام إبراهيم تصريحاته قائلاً : “نبارك لكل جماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان على التتويج ببطولة دوري اليد، فهم يستحقون الفرحة والسعادة على دعمهم المتواصل لكل الفرق الرياضية بالنادي”.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 18 – 17 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر، باللقاء الفاصل للبطولة ليتوج بلقب الدورى للمرة الـ17 في تاريخه.