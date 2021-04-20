لما تظبط المنبه عشان السحور .. أحمد جمال يداعب جمهوره | شاهد

داعب الفنان أحمد جمال متابعيه بصورة له ، نشرها عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ”.

وعلق احمد جمال قائلا “ لما تظبط المنبه عشان السحور وتصحى تلاقيهم في الركعة التانية ”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى :

عندنا المؤذن مظبطنا وبيأذن بعد الفجر بساعه

اعمل نفسك مختش بالك واتسحر عادي هههه

احنا عندنا الفجر بيأذن تلات مرات

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال، أغنية تحمل اسم "زلزال"، من ألحان أحمد جمال وتوزيع الموسيقار وليد فايد، وكلمات نور الدين محمد، وتم التصوير تحت إشراف المخرج شريف فرنسيس.

لما تظبط المنبه عشان السحور وتصحى تلاقيهم في الركعة التانية تم النشر بواسطة ‏أحمد جمال Ahmed Gamal‏ في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١



