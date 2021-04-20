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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على المشتبه بهما في حادثي إطلاق نار أسقطا 6 قتلى بأمريكا

صدى البلد

أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية ويسكونسن، إلقاء القبض على المشتبه بهما في حادثي إطلاق نار، تسببا بمقتل 6 أشخاص، الأحد الماضي.


ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية، اليوم الثلاثاء، عن الشرطة في مقاطعة كينوشا قولها إنها ألقت القبض على مشتبه به في حادث إطلاق نار وقع في حانة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين.

وقال قائد شرطة المقاطعة ديفيد بيث، إن المشتبه به هو راكايو ألانديز فينسون البالغ من العمر 24 عاما، وقد وضع قيد الحبس بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى بالإضافة إلى اتهامات أخرى ستضاف لاحقا.

وقال “بيث”، في تصريحات سابقة: "لا نعتقد أن هذا كان عملا عشوائيا".

كما أعلنت شرطة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية القبض على ستيفن برودريك البالغ من العمر 41 عاما، والمشتبه به الرئيسي في إطلاق النار على مجمع سكني، الأحد الماضي، نجم عنه مقتل ثلاثة أشخاص وجرح اثنين آخرين، وأشارت إلى أنه كان يعمل ضابطا سابقا في جهاز الشرطة. 

وذكرت دائرة مقاطعة ترافيس-أوستن أنها ألقت القبض على برودريك اليوم بعد أن تلقت بلاغا برؤية المشتبه به وحددت موقعه.

وتوجهت الشرطة بالشكر للمدنيين الذين تواصلوا معها وساعدوا في القبض على المشتبه به.

أمريكا ولاية تكساس الشرطة الأمريكية اطلاق نار ويسكونسن

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