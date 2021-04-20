الصين تسجل إصابة محلية جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها رصدت حالة محلية في مقاطعة يونان الصينية، فيما رصدت الـ 9 حالات الأخرى قادمة من الخارج، كما لم تسجل أي حالات وفاة بسبب الفيروس.

وتم الإبلاغ حديثًا عن تسع حالات بدون أعراض، وصلت جميعها من خارج البر الرئيسي. وكان هناك إجمالي 316 حالة بدون أعراض ، منها 302 حالة وافدة ، تحت الملاحظة الطبية يوم الاثنين.



وبلغ بلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 90520 حالة، بما في ذلك 311 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج، خمسة منهم في حالة خطيرة.

يأتي ذلك مع استمرار السباق الصيني في تلقيح عدد كبير من الشعب ضد فيروس كورونا المستجد، لضمان عدم ارتفاع الإصابات من جديد.