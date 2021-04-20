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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطط له منذ 5 سنوات.. انتحار راهب بوذي لسبب غريب.. تفاصيل

انتحار راهب بوذي
انتحار راهب بوذي لسبب غريب

بعد 5 سنوات من التخطيط للانتحار أعدم راهب بوذي يبلغ من العمر 68 عامًا نفسه شنقًا حيث عثر على جثته  في معبد وات فو هين في مقاطعة نونج بوا لامفو شمال شرق تايلاند.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أعتقد الراهب ثاماكورن وانجبريتشا أن تقديم قربانه  إلى الله سيجلب له الحظ السعيد في الحياة الآخرة وذلك حسب التقليد البوذي المعروف باسم «الاستحقاق». 

وأكد ابن أخ الراهب، بونشيرد، أن عمه ذكر في رسالة تخطيطه لهذا منذ خمس سنوات حتى يتمكن الرب من مساعدته على التناسخ ككائن روحي أعلى في الحياة الثانية حسب معتقداتهم.

ووصل بعد وفاة الراهب  الذي خدم معبده 11 عامًا أكثر من 300 من المصلين المحليين لإعداد جسده لطقوس الدفن وذلك بعد  نقل الشرطة جثته إلى المعبد حتى يتمكن المسعفون من إجراء تشريح لها وتسجيل سبب الوفاة قبل إعادته إلى الأسرة لطقوس الجنازة.

 

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الشرطة البريطانية ديلي ميل ديلي ميل البريطانية طقوس المصلي تايلاند

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خطط له منذ 5 سنوات.. انتحار راهب بوذي لسبب غريب.. تفاصيل

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