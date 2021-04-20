خطط له منذ 5 سنوات.. انتحار راهب بوذي لسبب غريب.. تفاصيل

بعد 5 سنوات من التخطيط للانتحار أعدم راهب بوذي يبلغ من العمر 68 عامًا نفسه شنقًا حيث عثر على جثته في معبد وات فو هين في مقاطعة نونج بوا لامفو شمال شرق تايلاند.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أعتقد الراهب ثاماكورن وانجبريتشا أن تقديم قربانه إلى الله سيجلب له الحظ السعيد في الحياة الآخرة وذلك حسب التقليد البوذي المعروف باسم «الاستحقاق».

وأكد ابن أخ الراهب، بونشيرد، أن عمه ذكر في رسالة تخطيطه لهذا منذ خمس سنوات حتى يتمكن الرب من مساعدته على التناسخ ككائن روحي أعلى في الحياة الثانية حسب معتقداتهم.

ووصل بعد وفاة الراهب الذي خدم معبده 11 عامًا أكثر من 300 من المصلين المحليين لإعداد جسده لطقوس الدفن وذلك بعد نقل الشرطة جثته إلى المعبد حتى يتمكن المسعفون من إجراء تشريح لها وتسجيل سبب الوفاة قبل إعادته إلى الأسرة لطقوس الجنازة.

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