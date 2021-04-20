عامل دور حلو أوي.. محمد ممدوح يشيد بـ محمد ثروت في مسلسل " بين السما والأرض "

أشاد الفنان محمد ممدوح بـ الفنان محمد ثروت على أداء دوره فى مسلسل “ بين السما والأرض ” ونشر ممدوح تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب محمد ممدوح “ محمد ثروت عامل دور حلو اوي في مسلسل بين السما والأرض.. شكرا ليك يا ثروت فخور بيك جدا كالعادة وشكرا ما ندو العدل و مبروك لكل صناع وابطال المسلسل ”.

ورد عليه محمد ثروت قائلا " شكرا محمد ممدوح اخويا وصاحبي وعشره العمر و علي الكلام الجميل دا .

فخور بكلام ممثل جميل وعملاق تمثيل زيك . بحبك يا صاحبي الحمد لله رب العالمين دا كرم ربنا ثم ماندو العدل .

وافكرك ... كله الا ام صالح يااااا صيع .

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.