شمال سيناء تسجل 4 إصابات جديدة ووفاة 4 بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، انه تماثل للشفاء 9 حالات ، و4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد ، ووفاة 4 حالات بالفيروس خلال 24 ساعة ،علي مستوي مراكز المحافظة.

إشراف طبي :

كما تم حجز 12 حالة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية ، كما تم حجز 138حالة عزل منزلي ،لتلقي العلاج تحت إشراف طبي .

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن إجمالي الحالات التي تم رصدها منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء في ديسمبر 2019م.، بلغ "375 حالة إيجابية،وقد

تماثل 2194حالة للشفاء من الإصابة بالفيروس ، و140 حالة وفاة.

وأضاف طارق شوكه، أن مركز اللقاح بمستشفي العريش العام ، يستقبل المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام ، وبلغ عدد من تلقوا اللقاح 650حالة ومعظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





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