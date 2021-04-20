أرقام مؤلمة .. أمريكا تتصدر دول العالم في إصابات كورونا

ارتفعت أعداد المصابين في العالم بوباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، ٢ مليون إصابة جديدة، خلال الموجات الثانية والثالثة والرابعة، حسب البلدان في كافة الأنحاء.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 141 مليون إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين وفاة.

وتفصيلًا وفق ما قالته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 141.828.958، وإجمالي الوفيات 3.027.604.

وجاء على رأس قائمة إصابات العالم ووفياته من الجائحة، الولايات المتحدة.

وسجلت أمريكا وفيات بالفيروس وصلت567690 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات فيها 31.737.347 مليونًا.

وجاء بعد أمريكا البرازيل، من حيث عدد الوفيات بـ374682 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 13.973.695.

وآخذة مكان الهند، جاءت المكسيك في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات وصل إلى 212466، وإجمالي إصابات 2.306.910.

وأتت الهند في المرتبة الرابعة دوليًا من حيث عدد الوفيات بـ178769، وإجمالي إصابات 15.061.919.

ورغم سرعتها في التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا، إلا إن بريطانيا واصلت تصدر العالم في الإصابات والوفيات، بإجمالي وفيات 127524، وإجمالي إصابات 4.406.114.

وتلتها إيطاليا سادسًا، بعدد وفيات 117243، وإجمالي إصابات 3.878.994.

وتراجعت روسيا إلى المرتبة السابعة بعدما كانت الثالثة عالميًا قبل أشهر، وسجلت إجمالي وفيات 104173، وإجمالي إصابات 4.657509، وتلى روسيا فرنسا ثم ألمانيا، و في المرتبة العاشرة إسبانيا.

من جانبها، وفي إعلان متفائل، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الاثنين، أن أدوات القضاء على الجائحة في غضون أشهر باتت متوفرة.

وقال أدهانوم: "لدينا الأدوات لكي نضع هذه الجائحة تحت السيطرة في غضون أشهر إذا ما استخدمناها بشكل جدي وعادل".

وأوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، بضرورة ألا يكون إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي، مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلا متناميا.



وأفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع الحالات الجديدة المصابة بمرض كوفيد-19 للأسبوع الثامن على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 5.2 مليون حالة الأسبوع الماضي – وهو أكبر عدد في أسبوع واحد حتى الآن.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ارتفع عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالي بسبب مرض كـوفيد-19، وتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأكثر من 3 ملايين حالة وفاة حتى الآن.

وفي المؤتمر الصحفي الاعتيادي، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس إنه منذ بداية الجائحة (قبل 16 شهرا) "استغرق الأمر تسعة أشهر للوصول إلى المليون وفاة، وأربعة أشهر للوصول إلى مليوني وفاة، وثلاثة أشهر للوصول إلى 3 ملايين وفاة".

ووفقا لمنظمة الصحة، تتزايد حالات العدوى، والتوجه للمستشفيات، بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما بمعدل ينذر بالخطر، وتشير المنظمة إلى احتمالية أن يكون الأمر ناجما عن متغيّرات الفيروس شديدة العدوى، والمخالطة الاجتماعية المتزايدة بين البالغين الأصغر سنا.

وقال د. تيدروس: "يمكن لأعداد (الوفيات) الكبيرة أن تخدّرنا (تجاه الوضع). لكن، كل حالة من هذه الوفيات هي مأساة للعائلات والمجتمعات والشعوب".