حملة لصيانة أعمدة الإنارة بكفر شكر في القليوبية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لصيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية لراحة وخدمة المواطنين.

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حملات مكثفة لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية بالقليوبية



وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة تأتى فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تم صيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية بقرى الوحدة المحلية بقرية البقاشين لرفع كافة الإنارة.



وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه يوجد تعليمات مشددة لكافة الأجهزة المحلية ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز والمدينة بضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة لكافة الخدمات وحل مشكلات جموع أهالينا المواطنين طبقا للقانون والامكانيات المتاحة لشعورهم بالراحة والرضا التام فى شتى المجالات.



من جانبه، شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، و الكافيهات، والورش، والتي يبدأ تطبيقها من اليوم، في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، موجها بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، .

وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأوضح الهجان إلى أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة .



وأشار الى أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



أضاف أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

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