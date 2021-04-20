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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 20-4-2021

صدى البلد

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 20-4-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات ..وصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 2.75 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 3 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 4.5 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5.5 جنيه، والجزر بدون عروش 3 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 9 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء ..وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيها للكيلو الواحد، والأبيض بـ 5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 6 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 6 جنيهات، والألوان بـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 11 جنيها.

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وأسعار الخضروات اليوم الثلاثاء ..سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5 جنيهات، والبلدي 4 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 6 جنيهات، والثوم ب 9 جنيهات، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

أما أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء،  فوصل سعر كيلو البرتقال أبو سرة إلى 8 جنيهات، والفراولة إلى 7 جنيهات.

 

سجلت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء.. الكانتلوب 5 جنيهات ، والليمون البلدي بـ 20 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.

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