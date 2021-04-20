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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. ميليشيا الحوثي تصادر أكبر شركة إعلامية بصنعاء

صدى البلد

داهمت ميليشيا الحوثي شركة "يمن ديجيتال" التي تعد أكبر شركة إعلامية للبث الفضائي في صنعاء، وقامت بمصادرة معداتها بقوة السلاح.

 

وقالت مصادر حقوقية وإعلامية يمنية إن عناصر مسلحة من ميليشيا الحوثي تتبع ما يسمى "الأمن والمخابرات"، اقتحموا مقر الشركة الرئيسي لـ"يمن ديجيتال ميديا للإعلام" بصنعاء والتي تستحوذ على معظم الأعمال الإعلامية داخل اليمن لصالح وسائل إعلام عربية ودولية.
 

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي قامت بالاستحواذ على معدات الشركة بزعم "التخابر مع دول أجنبية"، كما نصبت مديرا جديدا لفرع الشركة الرئيسي بصنعاء.

 

وبحسب المصادر، فقد رافق مسلحي الحوثي مندوبون آخرون يتبعون "الحارس القضائي"، وهو الجهاز الذي شيدته الميليشيات لشرعنة مصادرة أموال وشركات ومؤسسات المناهضين لها في مناطق سيطرتها.

 

تأسست "يمن ديجتال ميديا" عام 2004، وتعد أكبر شركة خاصة عاملة في البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية باليمن، وسبق لميليشيات الحوثي اقتحام مكتبها 2018، قبل أن تعود وتداهمها وتصادرها أمس، الاثنين. 

 

وقال المدير التنفيذي للشركة طه المعمري، إن ميليشيا الحوثي وجهت للطاقم تهمة "اقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة وإعانة العدوان والتخابر مع دولة أجنبية"، وهي تهمة سبق ولفقتها للعديد من الصحفيين اليمنيين.

اليمن الحوثي البث الفضائي الصحفيين مليشيا الحوثي

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