الأرصاد: انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة.. والقاهرة 32

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ويبقى الطقس لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد، وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 24 للعظمى 15 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 23، شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 29.