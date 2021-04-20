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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا أفضل لـ 500 عامل بشركة خاصة

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة،نجاح جهود الوزارة،بالتعاون مع شركة أسمنت أسيوط، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا  لـ 500 عامل بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة ، أن الاتفاقية نصت على صرف مزايا للعاملين بالشركة، تمثلت في توزيع ما يعادل أجر شهرين تحت حساب الأرباح خلال الأعوام المالية 2022 و2023 و2024 على العاملين، بالإضافة إلى حافز أداء متغير يحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التي تضعها الشركة للعام السابق على التوزيع .

وحددت الاتفاقية توزيع أجر شهرين مقسماً على 12 شهراً خلال كل عام ميلادي من الأعوام المشار إليها، وفي حالة عدم تحقيق الشركة لأرباح عن أي عام من الأعوام المذكورة في الاتفاقية تعد المبالغ بمثابة مكافأة لا تستحق إلا للعاملين المتواجدين في خدمة الشركة عند التوزيع. 

واتفق الأطراف على أن تقوم الشركة بصرف حافز أداء متغير لعمالة المقاولين الدائمين خلال كل عام من الأعوام الثلاث، يتحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التي تضعها الشركة للعام السابق على عام الصرف وبحد أقصى أجر أربعة أشهر  .

ووقع الاتفاقية عن شركة أسمنت أسيوط  ، كارلوس إيميليو جونزاليز  بصفته رئيس رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، ووفيق عماد عبد الملك بشارة بصفته رئيس قطاع الموارد البشرية ، وخالد وحيد محمد خالد بصفته رئيس قطاع الشئون القانونية ،  وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة ، وعن اللجنة النقابية كل من:  عبد الناصر بكر أحمد  رئيس اللجنة ، وعلى محمد يحيى نائب الرئيس ، وعماد الدين عبد الحافظ الأمين العام ، ويوسف محمود محمد الجيوشى عضو اللجنة النقابية  .

ووجه الوزير، الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية،  والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.

 

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