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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وقف إمام وعاملين عن العمل بأوقاف الغربية وأسيوط

صدى البلد

قرر  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقف إمام وعاملين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق فيما نسب إلى كل منهم من مخالفات وخروج على مقتضى الواجب الوظيفي.

 وهم : 
محمود فرج الجبليزي إمام وخطيب بأوقاف الغربية، وشريف كامل العطار عامل بأوقاف الغربية، وفرغلي عبد الستار فرغلي علي الشناف عامل بأوقاف أسيوط .

وأكدت الوزارة على جميع العاملين بها الالتزام الكامل بمدونة السلوك الوظيفي وواجبات العمل الوظيفي ، حيث إن الوزارة تتعامل بمنتهى الحسم مع أي إخلال بالواجب الوظيفي حفاظًا على هيبة وحرمة بيوت الله عز وجل وصورة جميع العاملين بها الذين ينبغي أن يكون كل منهم قدوة سواء في مسلكه الوظيفي أم سلوكه العام ، فشخصية العامل بالأوقاف أيا كانت وظيفته لا تنفصل عن طبيعة عمله ، وذلك لخصوصية عمل الوزارة ومهمتها الدينية والوطنية والإنسانية ، مما يحتم عليها التعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفة يخرج مرتكبها عن مقتضى ما تحتمه عليه طبيعة عمله .

وعلى جانب آخر تكثف وزارة الأوقاف حملاتها على المساجد بكافة أنحاء الجمهورية منذ بداية شهر رمضان للوقوف على مدى التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات والشروط التي حددتها لإقامة الصلوات بالمساجد في رمضان . 

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