السيسي يوجه بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات الصغيرة.. نواب: خطوة جادة لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.. وإفساح مجال لمشاركة القطاعات الخاصة أبرز الفوائد

برلمانية: حضانات الأطفال بمثابة النواة الأولى والأساسية لتكوين الطفل المصري

نائب: تسهم فى حل الكثير من المشكلات التى تواجه أعداد كبيرة من الحضانات

نائبة: وجود حضانات و مؤسسات رعاية مراقبة تضمن إطمئنان أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول "متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنظومة حضانات الأطفال، وكذلك النشاط الخيري لصندوق تحيا مصر".

ووجه الرئيس السيسي بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بهذا التوجيه، موضحين دوره وأهميته في دعم مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن تشجيعها من قبل المنح والمزايا التى وهبها إياها الرئيس السيسي، لتوفيق و تقنين أوضاعها.



بداية، ثمنت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إدراج حضانات الأطفال ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة أن هذه بمثابة خطوة جادة لدعم وحماية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما أن حضانات الأطفال تعد النواة الأولى والأساسية ، والتي عن طريقها يتكون الطفل المصري.



وأوضحت مرثا محروس، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن وجود حضانات مناسبة، تتوافق ومعايير مقننة من جانب الدولة المصرية، سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الطفل المصري، لافتة إلى أن هذا القرار من أهم القرارات الداعمة، التي اتخذتها القيادة السياسية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه وبالرغم من وجود عدد كبير من الحضانات، والتى لا تراعي تطبيق المعايير المنصوص عليها بشأن تنظيم العمل بهذه الحضانات من قبل الدولة، إلا أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، دليل قاطع على تعامل القيادة السياسية بحكمة بالغة، ورشيدة، تفاديا لغلق مثل هذه الحضانات، كما أن هذا يعد بمثابة فرصة ذهبية لتقنين أوضاعها، للحصول على المنح والمزايا الضريبية المقدمة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أشاد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إدراج الحضانات ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن قرار إدراجها سيسهم في حل الكثير من المشكلات التي كانت تواجه أعدادا كبيرة من هذه الحضانات .

وعن مزايا إدراجها، أكد أحمد دياب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إدراج الحضانات سيسهم فى فتح مجالات واسعة أمام القطاعات الخاصة، وذلك من خلال تمتع هذه الحضانات بمزايا وحوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم فى إقبال الكثير من القطاعات الخاصة على مشاركتها في التوجه للقيام بمثل هذه المشروعات، الأمر الذي من شأنه أن يصب في مصلحة المواطنين بوجه خاص، ومصلحة الدولة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بوجه عام.

فى سياق متصل، ثمنت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات القيادة السياسية بإدراج الحضانات ضمن المشروعات الصغيرة و المتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى من هذا التوجيه يتمثل فى ترسيخ المبادئ والمثل العليا، لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، للأطفال والشباب، ومساندتهم في بناء الشخصية وتطويرها، وهذا المبدأ يتوافق مع ما ينادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء جمهورية جديدة.

وأوضحت رشا إسحق، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إدراج الحضانات ضمن المشروعات المتوسطة، بمثابة خطوة جادة لمتابعة نشاطها أولا بأول، فضلا عن إمدادها بحوافز ومزايا ضريبية غير مسبوقة، ستسهم بشكل أو بآخر في ضمان توصيل المرافق العامة، الخاصة بتدريب العاملين، بما يتسق وأهداف القانون.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي، وجه أيضا بمنح جميع الحضانات ومؤسسات الرعاية غير المرخصة، تراخيص مؤقتة، لحين توفيق أوضاعها.

وأكدت أن وجود حضانات ومؤسسات رعاية مرخصة، ومراقبة من قبل أجهزة الدولة، وجميع الوزارات المعنية، من شأنه أن يبعث برسالة طمأنة في قلوب جميع أولياء الأمور، والاطمئنان على مستقبل أبنائهم، وأنهم يعيشون في بيئة علمية آمنة، معقبة: "ترخيص الحضانات وإدراجها ضمن المشروعات الصغيرة، يجعل الأم متفرغة لممارسة ومزاولة أعمالها الخاصة بكل حرية".