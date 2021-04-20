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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أب سوابق .. سوكة يضرب ابنه الصغير حتى الموت بالإسماعيلية

صدى البلد

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام القبض علي أب اعتدى علي نجله حتى وفاته مساء أمس الاثنين.

مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل بسوهاج


وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من تحديد مكان المتهم بعد تركه لابنه داخل المستشفى ومحاولته الهرب فيما نجحت إحدى المأموريات من ضبطه.


وكان قد تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد وصول طفل 10 سنوات الي مستشفى جامعة قناة السويس جثة هامدة.

وكشفت مصادر عن أن والد المجني عليه "له معلومات جنائية" وشهرته "سوكة" مقيم بمنطقة أبو عطوة لدائرة المركز.

وكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم بقتل نجله البالغ من العمر 10 سنوات، بطريق الخطأ بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بادعاء تهذيب سلوكه.

حيث تم التوصل لمعلومات  حول مكان اختبائه، و تشكيل فريق بحث جنائي على أعلي مستوى من المديرية لضبطه.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة وأمرت بنقلها للمشرحة تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي، لاصدار تقريره عن سبب الوفاة.

 ولقي طفل مصرعه مساء الاثنين علي يد والده بقرية أبو عطوة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول طفل حوالي 10 سنوات الي مستشفي جامعة قناة السويس به العديد من الاصابات "جثة هامدة".

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