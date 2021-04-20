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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتروجت توقع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لتصنيع المعدات الحرارية محليا

صدى البلد

وقعت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) مذكرة تفاهم مع شركة TR الإسبانية ، بهدف التعاون في تصميم وتوريد وتصنيع المعدات الحرارية التخصصية التي تدخل في مكونات المشروعات البترولية، بما يدعم التوسع في التصنيع المحلي لهذه المعدات بمراكز التصنيع التابعة لشركة بتروجت داخل مصر وخارجها.


وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - في تصريح له اليوم الثلاثاء - أهمية التعاون مع شركات عالمية في التصنيع المحلي للمعدات والمكونات المستخدمة بمشروعات قطاع البترول.
 

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لاستراتيجية تطوير وتحديث قدرات التصنيع المحلية بالقطاع وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات الخاصة بالمشروعات البترولية الجديدة ، والالتزام ببرامج تنفيذها إضافة إلى المساهمة في توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي بهذه المشروعات.


وأشار الوزير إلى أن التعاون مع شركات عالمية يتيح التعرف على أحدث التقنيات العالمية في مجال تصميم وتصنيع المعدات، ونقلها إلى شركات قطاع البترول العاملة في تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها في هذا المجال.
 

وتعد شركة TR الإسبانية إحدى الشركات الرائدة عالميا في تصميم وإدارة تنفيذ المشروعات الصناعية المختلفة من خلال أنشطتها المتعددة خاصة في قطاع البترول والغاز، حيث تمتد خبرتها لأكثر من 60 عاما.

المشروعات البترولية بتروجت وزير البترول طارق الملا وزير البترول طارق الملا

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