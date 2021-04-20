استلفت فلوس ومارجعتهاش.. ننشر اعترافات قاتل أمه بالإسماعيلية

جدد قاضي المعارضات، حبس قاتل والدته بالإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بسبب مشادة وقعت بينهما لخلاف مادي.

وقال المتهم إن والدته تحصلت على مبلغ مالي منه دون علمه وقامت بإنفاقه في مدة قصيرة ورفضت رد أي جزء منه.

وعرف الشاب بمنطقته بتجارة المواد المخدرة، وذاع صيته في المنطقة بالشجار الدائم محاولًا خلق سطوة لنفسه وسط أهالي القرية، إلا أنه هذه المرة انتهى به الأمر متهمًا بقتل والدته.

ورصدت مباحث أبوصوير تحركات الجاني في بعض الأماكن إلى أن سقط في أيدي إحدى المأموريات التي تتبعته على مدار أيام متواصلة.

وألقت وحدة مباحث مركز أبوصوير، برئاسة المقدم أحمد جمال، القبض على المتهم بعد محاولته الهرب خارج المدينة.

وبحسب جيران المجني عليها، فإنهم سمعوا أصوات «شجار» داخل المنزل قبل العثور على الجثة، يهدد فيها الجاني والدته بالقتل حال عدم تحصله على النقود، إلا أنه رغم جبروته لم يتخيل أحد أن يتخلص من والدته ويفر هاربًا.

