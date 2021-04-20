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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقيب أطباء الغربية: الاعتداء على طاقم الصدر بالمحلة جريمة وسيتم القصاص قانونيا.. شاهد

نقيب أطباء الغربية
نقيب أطباء الغربية

أكد الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية اليوم، الثلاثاء، في تصريحات صحفية، أن واقعة الاعتداء على طاقم الفريق الطبي بمستشفى الصدر بالمحلة جريمة لا تغتفر وسيتم القصاص والمحاسبة قانونيا حيال الواقعة.


وأوضح نقيب أطباء  نقيب أطباء الغربية أنه انتقل بنفسه للاطمئنان على سير واقعة الاعتداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المعنية لضبط الجناة، وقال: "القصاص قانونيا لحقوق زملائنا".

 

من جانبه، أعطى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور هشام شيحة، مدير مستشفيات الغربية، بالتحقيق في واقعة الاعتداء على أطباء قسم الاستقبال بمستشفى الصدر بالمحلة علي أيدي أهل مريضة، وإخطار الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

وكان قسم الاستقبال بمستشفى الصدر بالمحلة شهد  واقعة تعدي أهل مريضة على طبيبة الاستقبال النبطشي وطبيب أخصائي آخر وطاقم التمريض وتحطيم بعض الأثاث، وتكثف الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر  محضر بها في نقطة شرطة المستشفى.

 

في السياق ذاته، كشف  الدكتور محمد حيدر، مدير مستشفى صدر المحلة، أن المستشفى استقبل مريضة تعاني من صعوبة من التنفس، وقامت طبيبة الاستقبال النبطشي بفحص الحالة ومناظرتها  فيما تم عمل الفحوصات اللازمة ورسم قلب وصرف العلاج المناسب للحالة، وتم وضعها تحت الملاحظة باستقبال المستشفى للاطمئنان عليها.


وكشف مدير المستشفى أنه تم التأكد من استقرار الحالة الصحية للحالة وتمام الاطمئنان عليه، وأوضح أطباء المستشفى للمرافقين لها استقرار حالة المريضة وعدم احتياجها للحجز  بالمستشفى، حيث إن نسبة الأكسجين 99٪، وبرغم محاولة الفريق الطبي إفهامهم والتوضيح لهم بأن الحالة لا تستدعى مطلقا الحجز داخل المستشفى، إلا أن المرافقين للمريضة أصروا على حجزها وعلاجها بالمستشفى وقاموا بالتطاول على الفريق الطبي بالسب وتحطيم أثات ومحتويات غرفة الطبيبة النبطشي والتعدي عليها وعلى طاقم التمريض لفظيا دون حدوث أي إصابات بشرية.

بالصور : نقيب أطباء الغربية: الاعتداء علي طاقم الصدر بالمحلة جريمة والقصاص قانون

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