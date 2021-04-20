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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الأمريكي في روسيا يعود إلى واشنطن لإجراء مشاورات بشأن التوترات بين البلدين

السفير الأمريكي في
السفير الأمريكي في روسيا يعود إلي واشنطن

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن السفير الأمريكي جون سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مشاورات، على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس لوكالة فرانس برس نقلا عن السفير: "أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة (جو) بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".

ويأتي هذا الإعلان، بعد ساعات قليلة من خبر نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي، قال إن السفير سولفان، أكد أنه "يعتزم البقاء في روسيا، بالرغم من أن الكرملين نصحه بالعودة إلى الولايات المتحدة للتشاور مع الإدارة الأمريكية".

وتصاعد التوتر مؤخرا بين أمريكا وروسيا، عقب إعلان واشنطن، الخميس الماضي، سلسة عقوبات شملت طرد 10 دبلوماسيين روس، وحظرا على البنوك الأمريكية لشراء ديون مباشرة صادرة عن روسيا بعد 14 يونيو.

موسكو واشنطن أمريكا روسيا اخبار دولية

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