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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بأرقام القطع.. تعرف على مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان

صدى البلد

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية،عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان،وذلك خلال الاسبوع الجارى وحتى نهاية شهر مايو، وفقاً للجدول الزمنى لتسليم الأراضى وفقاً لأرقام القطع.

 

مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز في العاشر من رمضان 

 تسليم قطع الأراضي من 1 إلى 30 بالمجاورة الـ6، يوم الأحد 18-4-2021

 قطع الأراضى من 31 وحتى 60 بالمجاورة الـ6، يوم 19-4-2021 

 قطع الأراضى من 60 وحتى 90،يوم 20-4-2021 

قطع الأراضي من 91 وحتى 120 بالمجاورة الـ6، يوم 21-4-2021 

قطع الأراضى من121 وحتى 150 بالمجاورة الـ6، يوم 22-4-2021  

قطع الأراضي من 151 وحتى 190 بالمجاورة الـ6،يوم 23-4-2021  

 

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بينما خصص يوم 27-4-2021 لتسلم قطع الاراضى من 1 وحتى 38 بالمجاورة الـ5، ويوم 28-4-2021 لتسلم قطع الاراضى من 1 وحتى 30بالمجاورة الـ4، ويوم 4-5-2021 لتسلم قطع الاراضى من 31 وحتى 60 بالمجاورة الـ4، ويوم 5-5-2021 لتسلم قطع الاراضى من 63 وحتى 95 بالمجاورة الـ4، ويوم 9-5-2021 لتسلم قطع الاراضى من 96 وحتى 122 بالمجاورة الـ4.

 

ويوم 10-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 37 بالمجاورة الـ3، ويوم 11-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 38 وحتى 63 بالمجاورة الـ3، ويوم 18-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 38 بالمجاورة الـ2، ويوم 19-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 39 وحتى 73 بالمجاورة الـ2، ويوم 20-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 74 وحتى 83 بالمجاورة الـ2، ويوم 23-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 1 وحتى 30 بالمجاورة الـ1، ويوم 24-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 31 وحتى 60 بالمجاورة الـ1، يوم 25-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 61 وحتى 90 بالمجاورة الـ1، يوم 26-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 91 وحتى 120 بالمجاورة الـ1، يوم 27-5-2021 لتسلم قطع الأراضى من 121 وحتى 150 بالمجاورة الـ1.

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