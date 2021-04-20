دراسة: لهذه الأسباب عليك الحد من تناول اللحوم الحمراء

أثبتت دراسة نشرها موقع “healthshots” أن تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يؤدي بالفعل إلى مشاكل صحية تؤثر على صحة القلب .

وأكدت مؤلفة الدراسة الدكتورة زهرة رئيسي إستبراج، من جامعة كوين ماري في لندن بالمملكة المتحدة، وجود روابط بين زيادة استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة بأمراض القلب.

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شملت الدراسة 19408 مشاركين، ووجدت أن تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان أيضا.

وجد الباحثون أن تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء يتسبب فى حدوث خلل فى وظائف القلب وضيق فى الشرايين ومشاكل فى الأوعية الدموية.

الأسماك الزيتية

على سبيل المقارنة، اختبر الباحثون أيضًا العلاقات بين إجراءات تصوير القلب وتناول الأسماك الزيتية، والتي تم ربطها سابقًا بتحسين صحة القلب.

ووجدوا أنه مع ارتفاع كمية استهلاك الأسماك الزيتية، تحسنت وظائف القلب، وأصبحت الشرايين أكثر تمددًا.

وقالت الدكتورة رئيسي إستبراج إن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري والسمنة، وهذا بدوره يسبب أمراض القلب.

فى النهاية، أكدت الدكتور رئيسي إستبراج أن هذه الدراسة قائمة على الملاحظة ولا يمكن افتراض السببية، ولكن بشكل عام، يبدو من المنطقي الحد من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة لأسباب تتعلق بصحة القلب.